Câmara de Gaia e futebolista Ricardo Quaresma dão bolsas a 15 jovens atletas

A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, representada pelo presidente Eduardo Vítor Rodrigues, e o futebolista Ricardo Quaresma atribuíram esta sexta-feira bolsas a 15 jovens atletas gaienses, entre os 12 e 14 anos, que conjugam mérito escolar e desportivo.

A iniciativa Bolsa Ricardo Quaresma, que se iniciou em 2017 e partiu este ano para a sua sétima edição, decorreu no Auditório Manuel Menezes de Figueiredo, em Vila Nova de Gaia, e premiou 15 jovens nas mais variadas modalidades, mas com a particularidade de nenhuma ter sido no futebol, um sinal, segundo Eduardo Vítor Rodrigues, de que "o desporto em Gaia é muito mais do que o óbvio" e "cada vez mais diversificado".

O autarca, aquando do seu discurso, aproveitou sobretudo para parabenizar os jovens, bem como para explicar a importância nas bolsas, com o valor de 500 euros, da conciliação da vida académica e desportiva.

"São atletas de eleição, mas também pessoas de eleição. Estas bolsas foram criadas numa perspetiva de inspirar a que sejam todos campeões, mas na necessidade de sermos boas pessoas, bons alunos e bons atletas", introduziu Eduardo Vítor Rodrigues.

Já o internacional português, figura emblemática do futebol nacional e vencedor do Euro2016 pela seleção das 'quinas', que dá cara e nome ao projeto, lembrou que também ele passou por dificuldades na sua formação como atleta e pediu aos jovens que desfrutem do apoio que lhes está a ser proporcionado.

"Quero dar os parabéns a estes jovens. Já tive a vossa idade, agora estou velhinho, mas gostava de ter tido este apoio que agora vocês estão a ter, portanto espero que desfrutem. Parabéns, à Câmara Municipal de Gaia e aos pais. Hoje, sei o que é perder tempo com os filhos, levá-los de um lado para o outro, não é fácil. Sou um 'pai uber'", brincou Quaresma.

Já à margem do evento, e antes de responder a qualquer questão relacionada com o panorama futebolístico, o extremo voltou a insistir na importância da iniciativa, lembrando que muitas vezes os pais não têm condições socioeconómicas que permitam que os filhos pratiquem desporto.

"É importante ajudar estas famílias que têm mais dificuldades em ajudar os seus filhos e ajudar os miúdos, de alguma forma, a atingirem os seus objetivos. É um orgulho poder fazer parte deste projeto. São miúdos que fazem um esforço grande para poderem jogar e praticar desporto e, por vezes, os pais não têm condições financeiras para poderem estar presentes para estas crianças", disse.

Aos 39 anos, Ricardo Quaresma leva um longo currículo enquanto futebolista, que passou por Sporting, clube onde foi formado, FC Barcelona, FC Porto, Inter Milão, Chelsea, Besiktas, Al Ahli, Kasimpasa e Vitória de Guimarães.

No palmarés, o 'Mustang', como é apelidado, possui, entre muitos outros troféus, o Euro2016, uma Liga dos Campeões, uma Taça Intercontinental, quatro ligas portuguesas, duas Taças de Portugal e três Supertaças Cândido de Oliveira, bem como duas ligas italianas, duas ligas turcas e uma Taça de Inglaterra.

Desde a última temporada, o extremo encontra-se sem clube, mas pretende voltar ao ativo de forma a fazer uma última época enquanto futebolista.