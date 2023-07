A Câmara de Odemira vai agir judicialmente contra as empresas agrícolas que insistem em manter alojamentos temporários ilegais neste território, apesar da legislação criada para melhorar as condições dos trabalhadores sazonais nas campanhas agrícolas.





Segundo o presidente do município, Hélder Guerreiro, desde o início do processo de legalização dos alojamentos nas explorações agrícolas já foram aprovadas 18 Instalações de Alojamento Temporário Amovíveis, “mas há algumas que ainda estão ilegais no território”. Para o autarca, as empresas que “não se quiseram legalizar” estão “a fazer concorrência desleal”.