Quando a 11 de abril deste ano a Câmara Municipal do Porto aprovou por unanimidade a delimitação das três unidades de execução que constituem a Unidade Operativa de Planeamento de Gestão [UOPG1] da futura Via Nun’Álvares e a sua passagem à discussão pública, o presidente da autarquia, Rui Moreira, não escondeu a satisfação: "Está, então, aprovado por unanimidade o que também me agrada especialmente porque este é um projeto tão antigo que precisa mesmo de andar para a frente." É mesmo um projeto antigo, é até referido em documentos com mais de 100 anos, mas nunca avançou.Saiba mais na revista Sábado