Caminhos para Fátima estão todos tapados

Um forte dispositivo policial estará esta terça-feira e quarta-feira em Fátima para garantir que ninguém entra no santuário mariano na primeira peregrinação aniversária do ano. Foram duas zonas de segurança, uma em torno do recinto de oração e outra envolvendo praticamente toda a cidade.A operação, que envolve 3200 militares da GNR, em várias valências (apeados, a cavalo, com cães e da unidade de intervenção), é alargada a outros locais, como a aldeia de Aljustrel, onde nasceram os três videntes - Lúcia e os primos Francisco e Jacinta Marto -, a Via Sacra e os Valinhos, local onde ocorreu a aparição de agosto.São locais muito frequentados pelos peregrinos e daí merecerem especial atenção, num momento em que Portugal se encontra em estado de calamidade. Além de evitar ajuntamentos de mais de dez pessoas, as autoridades estarão particularmente atentas à pequena criminalidade, sobretudo carteiristas. Mas o cerco a Fátima não se fica por aqui.Na principal autoestrada do País (A1) e em todas as estradas que dão acesso à Cova da Iria estarão brigadas da GNR para dissuadir todos os que insistam em chegar ao local das aparições da Senhora da Fátima aos pastorinhos.Mesmo sem peregrinos, o 13 de maio será celebrado nos moldes habituais. As cerimónias têm início às 21h30 desta terça-feira, com o Rosário na Capelinha e a Procissão das Velas e encerram amanhã com a Procissão do Adeus, o momento alto das peregrinações.O padre João Nuno Pina Pedro continua a celebrar missas com fiéis em Urqueira, no concelho de Ourém, apesar de estarem suspensas. O sacerdote alega que tem autorização da Diocese Leiria-Fátima para celebrar com um número reduzido de pessoas.As cerimónias religiosas serão presididas pelo bispo de Leiria-Fátima, o cardeal D. António Marto. Apenas assistem no local funcionários do santuário e convidados.Lúcia era a única pastorinha que via, ouvia e falava com Nossa Senhora. Jacinta via e ouvia, mas não falava. O seu irmão, Francisco, também via, mas não ouvia.O Papa João Paulo II esteve por três vezes em Fátima, a primeira das quais para agradecer o facto de ter sobrevivido um atentado, a 13 de maio de 1981, no Vaticano.