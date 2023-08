“Uma manhã de loucos.” Foi assim que automobilistas e utentes do comboio classificaram o caos instalado este sábado na Ponte 25 de Abril, devido à circulação automóvel em pára-arranca e ao corte da ligação ferroviária da Fertagus por várias horas.









As filas de automóveis atingiram vários quilómetros nos acessos a norte da ponte que liga os concelhos de Lisboa e Almada. Mas também nos acessos a sul se registaram congestionamentos. Ao início da tarde era ainda bastante complicado circular a partir de Sete Rios, Monsanto, Amoreiras e Av. Ceuta em direção à ponte.

Fonte da Infraestruturas de Portugal indicou que “a circulação foi suspensa por indicação das autoridades”. Por sua vez, a Fertagus revelou que o corte da circulação das 6h20 às 11h25, entre o Pragal e Roma-Areeiro, resultou de “um incidente”. O trânsito na ligação Norte-Sul esteve limitado a uma via entre as 10h40 e as 11h30. As restrições, sabe o CM, terão resultado da circulação na ponte, nomeadamente na área ferroviária, de um indivíduo não autorizado, que algum tempo depois foi retirado do local.