Capitania do Funchal prolonga avisos de vento e agitação marítima até às 18h00 de domingo

A Capitania do Porto do Funchal prolongou este sábado os avisos de vento e agitação marítima forte até às 18h00 de domingo, recomendando que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo.

Estes avisos foram inicialmente emitidos até às 06h00 deste sábado, tendo mais tarde sido prolongados até às 06h00 de domingo e, agora, novamente renovados, tendo por base as informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

A Capitania do Funchal recomenda, assim, "que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo", lê-se na nota divulgada.

De acordo com a informação, assinada pelo capitão do Porto do Funchal, Rodrigues Teixeira, o vento deverá soprar de nordeste, por vezes forte.

As ondas podem chegar aos cinco metros na costa norte da ilha e aos três na costa sul.