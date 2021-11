Carlos Moedas anuncia que Lisboa vai abrir o maior centro de vacinação do País a 1 de dezembro

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, anunciou esta segunda-feira que no próximo dia 1 de dezembro vai abrir em Lisboa o maior centro de vacinação do País.

"Dia 1 de dezembro vamos lançar o maior centro de vacinação do país, na Fil, onde vamos ter a capacidade de duplicar o número de vacinas que damos hoje por dia. O número de utentes vai chegar mais ou menos aos seis mil, que é o dobro da capacidade que temos hoje", disse Carlos Moedas na cerimónia de inauguração da CNN Portugal.





O presidente da Câmara de Lisboa afirmou também que se começarem a ser aceites utentes para levar a vacina da gripe é possível que se ultrapassem as nove mil inoculações diárias.Para além de garantir que o número de doentes vacinados por dia será o dobro no "normal", Carlos Moedas garante que a abertura do centro de vacinação é "uma boa notícia para Lisboa".