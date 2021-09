Casa Aberta para entrega e renovação do Cartão de Cidadão e do Passaporte. Saiba tudo aqui

O Governo anuncia abertura da modalidade "Casa Aberta" a partir do dia 2 de outubro para entrega e renovação do Cartão de Cidadão e do Passaporte."A medida inclui Lojas de Cidadão na Grande Lisboa – Laranjeiras, Saldanha, Marvila e Odivelas –, no Grande Porto – Porto e Vila Nova de Gaia –, em Coimbra, Braga e Faro, que passam a estar abertas, aos sábados, entre as 9 e as 22 horas. Também os balcões de atendimento ao público do Instituto de Registos e Notariado, no Campus da Justiça, no Parque das Nações, em Lisboa, funcionarão no mesmo horário e em regime de Casa Aberta para entrega e renovação daqueles documentos", refere o comunicado do Governo.Os Cartões de Cidadão e Passaportes poderão ser levantados nas lojas e balcões nos quais foram solicitados. Para fazer o levantamento, basta levar a carta pin que recebeu em casa e na qual consta o local onde o documento estará disponivel.A iniciativa vai prolongar-se durante oito sábados e terá ínicio no primeiro fim-de-semana de outubro.A par da modalidade de "Casa Aberta" continuará a ser possível fazer renovações e levantamentos do Cartão de Cidadão e Passaporte durante a semana, "nos locais e horários normais, quer por via de agendamentos já efetuados, que se mantêm, quer através de atendimento espontâneo".