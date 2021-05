Casamento em Aveiras de Cima na origem de surto de Covid-19

Um casamento realizado no restaurante Pôr do Sol 2, em Aveiras de Cima, deu origem a um surto ativo de Covid-19 que se começou devido a um caso positivo num funcionário de uma padaria em Alenquer, cujo proprietário era pai do noivo.A presença de vários colaboradores da padaria no casamento acabou por aumentar a transmissão do vírus durante o evento, adiantou a ARSLVT aoTodos os convidados, dj's, fotógrafos e staff foram testados e isolados dos contactos de risco, no entanto veio a confirmar-se que os casos positivos foram resultado dos contactos de alto risco durante o evento, tendo testado positivo quando já estavam em isolamento.Foram testadas 130 pessoas e, até ao momento, identificados 26 casos positivos de Covid-19.