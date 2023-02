Uma mulher espanhola sobreviveu a 12 tumores, cinco deles malignos, aos 36 anos de idade, sendo que o

primeiro cancro foi detetado quando tinha dois anos e o último aos 28. Os médicos e cientistas não conseguem explicar como ainda está viva. Agora, este

caso raro pode ajudar a melhorar o diagnóstico precoce e desenvolver novos tratamentos contra o cancro em todo o mundo.Segundo o El País, a explicação para o aparecimento de tantos tumores no corpo da mulher poderá ser explicado por uma nova mutação em Seres Humanos que multiplica o aparecimento de células cancerígenas. Os resultados da investigação, publicados esta quarta-feira na revista Science Advances, revelam que esta mulher herdou de cada um de seus pais uma cópia mutante do gene MAD1L1.Ainda que a mutação genética a tenha condenado a sofrer de cancro com muito mais frequência que as restantes pessoas, o sistema imunitário foi extremamente estimulado, o que ajudou a identificar e conseguir destruir com maior facilidade as células tumorais, explica a bioquímica do CNIO Carolina Villarroya ao jornal espanhol.