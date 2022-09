Casos de sífilis disparam em Portugal

As doenças sexualmente transmissíveis estão a aumentar em Portugal, revelam os últimos dados do Centro Europeu para o Controlo e Prevenção da Doença. A sífilis, com maior número de casos entre a população masculina, teve o registo de 419 casos em 2019, depois de em 2015 terem ocorrido 43 casos.Em cinco anos verificaram-se 865 infeções. Por sua vez, a clamídia é também uma doença com um número crescente de casos, sobretudo entre as mulheres heterossexuais. Em 2019 houve o registo de 732 casos, praticamente cinco vezes mais do que as 149 infeções detetadas em 2015. Neste espaço de cinco anos o total observado foi de 2061 casos.