Cavalos garranos libertados no Parque Natural Sintra-Cascais para ajudar a minimizar risco de incêndios

Um grupo de pelo menos seis cavalos garranos vai passar a viver em liberdade no Parque Natural Sintra-Cascais para ajudar na gestão da floresta e reduzir o risco de incêndios. A notícia é dada em comunicado pela autarquia de Cascais.A autarquia avança inicialmente que se tratam de seis novos habitantes, porém diz a seguir que será um macho mais seis fêmeas. Os animais são provenientes do Gerês e foram largados esta sexta-feira, 15 de outubro, dia em que o Parque celebra 40 anos como área protegida."Vão apoiar na gestão dos matos e consequente manutenção do mosaico de paisagem, assim como na redução do risco de incêndio e promoção da biodiversidade", explica o comunicado.Estes cavalos são umaautarquia conta com o apoio da Direção Geral da Alimentação e Veterinária (DGAV). Nos próximos anos, a manada irá reproduzir-se naturalmente e será monitorizada através de sistema GPS colocado numa coleira eletrónica, avaliando também o seu impacto na vegetação", explica o comunicado.