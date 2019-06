Primeiro padre cego será ordenado em julho

Tiago Varanda vai fazer História na Igreja portuguesa quando, no dia 14 de julho, for ordenado sacerdote pelo arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga. Este professor de História, que trocou a escola pelo seminário, vai ser o primeiro cego a ser ordenado padre em Portugal."Já há outros casos no Mundo, pelo que a Congregação para o Clero nos disse que era possível, mas cá é a primeira vez", disse aoo cónego Vítor Novais, reitor do Seminário de Braga.O diácono, de 34 anos, está feliz, mas não esconde a ansiedade. "Medo não tenho, mas sinto aquele nervosismo de quem não sabe muito bem o que o espera", disse Tiago Varanda, que conta com a sua fiel companheira, a cadela Ibiza, "para ajudar em todas as dificuldades".Natural de Lamego, Tiago Varanda ingressou no Seminário em Braga quando dava aulas em Cabeceiras de Basto. "É uma graça e espero estar à altura", afirma.