Centro Hospitalar de Trás-os-Montes com 151 internados com Covid-19 e capacidade a 84%

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) tem hoje 151 doentes internados com covid-19 e 84% da capacidade ocupada, segundo dados fornecidos à agência Lusa pela instituição com sede social em Vila Real.

O CHTMAD especificou que estão internados 130 doentes em enfermaria e 21 doentes em cuidados intensivos com covid-19, nas três unidades hospitalares que agregam este centro: Vila Real, Chaves e Lamego.

O centro hospitalar referiu ainda que tem "cerca de 84% da sua capacidade ocupada".

"Em caso de necessidade, é ainda possível aumentar a capacidade de internamento para doentes com esta patologia, de acordo com o previsto no plano de contingência", garantiu.

Na sexta-feira, o centro hospitalar tinha 142 doentes internados com covid-19, 125 em enfermaria e 17 em cuidados intensivos.

Atualmente, dos cerca de 3.000 profissionais, o CHTMAD conta com cerca de uma centena em quarentena, entre profissionais que testaram positivo para SARS-CoV-2 e outros que se encontram em isolamento, no seguimento da avaliação epidemiológica de contactos.

O distrito de Vila Real contabilizava na terça-feira perto de 1.900 casos ativos de infeção pelo novo coronavírus.

Portugal registou hoje 293 mortos relacionados com a covid-19, um novo máximo diário desde o início da pandemia, e 15.073 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, o país já registou 11.305 mortes associadas à covid-19 e 668.951 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.