Algumas aldeias de montanha do Norte e da Beira Interior acordaram este sábado pintadas de branco e sob intenso frio devido à queda de neve. Quase a meio da primavera, o tempo que se faz sentir em grande parte do território mais parece ser de inverno e assim vai continuar por mais dias.









Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para os próximos dias as previsões apontam para temperaturas mínimas entre os 2 e os 10 graus no Norte e Centro do País. No Alentejo e no Algarve a temperatura vai estar amena.

A chuva vai continuar a cair em todo o território nacional, por vezes com alguma intensidade, pelo menos até à próxima quinta-feira.









Leia também Massa de ar polar cobre de branco serras a Norte do País Quanto à neve, não está prevista para os próximos dias mas foi forte o nevão que na madrugada deste sábado caiu nas terras altas do Norte e também na zona da serra da Estrela, onde as estradas de acesso à Torre estiveram encerradas até às 11h30. A partir desta hora, centenas de turistas puderam então subir até ao ponto mais alto de Portugal continental para desfrutar da neve e do frio já que os termómetros marcaram temperaturas abaixo de zero.

Queda de árvores



Os bombeiros foram este sábado chamados a várias situações de quedas de árvore para estradas nos distritos de Viseu, Castelo Branco e Guarda devido à chuva mas sobretudo ao vento forte que se fez sentir.





Contra a seca



A chuva que tem caído nos últimos dias tem mitigado os efeitos da seca extrema e severa que o País viveu no último inverno. Mesmo assim, será necessária mais chuva nas próximas semanas para que o solo e as barragens fiquem com água suficiente para o verão.