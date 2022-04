A chuva da última semana foi insuficiente para retirar do vermelho (menos de 20% do volume de armazenamento) as barragens do rio Lima (18,3%) e do Barlavento do Algarve (14,9%).Os dados de segunda-feira, face ao boletim da semana anterior, indicam a manutenção do volume armazenado em duas bacias hidrográficas, o aumento em oito e a diminuição em quatro.No rio Zêzere, a barragem de Cabril regista 36% da capacidade máxima. O nível das barragens está abaixo da média dos últimos 30 anos.