Ciclista português faz 2400 quilómetros pela esclerose múltipla

O ciclista português Filipe Gaivão vai partir de Bruxelas no dia 10 de julho para percorrer 2400 quilómetros até Lisboa, em 19 dias, como forma de solidariedade com os doentes de esclerose múltipla.O objetivo da viagem é "sensibilizar para a gravidade e dificuldade que os doentes com esclerose múltipla têm todos os dias, nos seus empregos e na sua vida"esclarece Filipe Gaivão.A esclerose múltipla afeta as capacidades físicas e cognitivas das pessoas, e atinge sobretudo jovens, em particular as mulheres. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, esta doença afeta 8000 pessoas em Portugal.