O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, garantiu esta quinta-feira que as obras de recolocação da ciclovia na avenida Almirante Reis não serão realizadas no imediato.



“O Bloco de Esquerda (BE) diz que temos de fazer uma nova consulta pública. E por isso mandei parar tudo”, avançou Carlos Moedas ao Correio da Manhã.









Ver comentários