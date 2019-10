Ciência elimina cancro em doente terminal

Um homem que lutava contra um linfoma em fase terminal "está livre da doença", depois de ter sido submetido a um tratamento inovador, realizado, pela primeira vez, nos hospitais da Universidade de São Paulo (USP), no Brasil. Cerca de 20 dias após o início da terapêutica, as células cancerígenas tinham desaparecido.Vamberto Castro, reformado de 62 anos, realizava, desde 2017, ciclos de quimioterapia e radioterapia, sem sucesso - o cancro, que tem por alvo o sistema linfático, já se havia espalhado aos ossos. As dores e a magreza eram extremas e Vamberto já mal se mexia."A expectativa de vida era inferior a um ano. Neste tipo de casos, no Brasil, restam apenas os cuidados paliativos. Contudo, menos de um mês após a infusão das células CAR-T observámos uma melhoria clínica evidente e até conseguimos eliminar os remédios para dor", revelou Renato Cunha, investigador da USP, citado pela imprensa brasileira. Baseado numa técnica de terapia genética, o método estimula as células T (linfócitos) do paciente a reconhecer - e atacar - as células cancerígenas, após reprogramação em laboratório.O tratamento com as células CAR-T está ainda em fase de desenvolvimento.A equipa de investigadores da Universidade de São Paulo que acompanhou Vamberto Castro avançou este sábado que o homem "está livre da doença", ainda que não esteja totalmente curado, dado que o diagnóstico final, de eventual cura, só poderá ser confirmado no prazo de cinco anos.Estudos na área da imunoterapia, na base da versão da brasileira do tratamento com células CAR-T, em que células do sistema imunitário do doente são estimuladas a travar o cancro, valeu aos investigadores James Patrick Allison e Tasuku Honjo o Prémio Nobel da Medicina de 2018.A versão brasileira do tratamento inovador de produção das células CAR-T, desenvolvida pela USP, deverá avançar em breve noutros dois pacientes.As células CAR-T foram desenvolvidas por investigadores norte-americanos, país onde a produção das células modificadas está autorizada.