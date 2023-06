Cientistas criam o primeiro embrião humano sintético

Um grupo de cientistas nos Estados Unidos e no Reino Unido anunciou ter criado embriões humanos sintéticos com a utilização de células-tronco, o que evita a necessidade de óvulos e espermatozoides. Trata-se de um avanço para a ciência que pode ajudar, por exemplo, na investigação de doenças genéticas.O trabalho, realizado por cientistas da Universidade de Cambridge e do Instituto de Tecnologia da Califórnia, é uma investigação que levanta questões legais e éticas em muitos países, que não têm leis que regulem a criação de embriões sintéticos.Neste momento, estes modelos estão confinados a tubos de ensaio em laboratório.