Costa: "Partilhemos os afetos, a amizade mas não partilhemos o vírus, esse não pode ser a nossa prenda de Natal"

enquadradas no Estado de Emergência, que vigorará entre as 00h00 de dia 9 até às 23h59 de dia 23 de dezembro.As medidas foram este sábado discutidas em Conselho de Ministros esta sexta-feira.

Ao minuto Atualizado a 5 de dez de 2020 | 15:38

15:38 | 05/12 "Cada família saberá organizar-se. O Natal nao assume imunidade a ninguém", relembra António Costa, relembrando que é "fundamental que partilhemos os afetos, a amizade, mas não partilhemos o vírus, esse nao pode ser a nossa prenda de Natal".











15:25 | 05/12 António Costa admite que se a próxima avaliação de situação for negativa medidas para o Natal podem ainda ser agravadas. "Antecipar que o risco é menor significa aumentar o risco", relembra.



"Desejo e todos desejamos que a evoluçao até lá permita que mais concelhos passem para o nível de risco moderado", admite o chefe de Governo.







15:21 | 05/12 Na noite de 31 de dezembro não haverá festas públicas nem ajuntamentos, mas é permitido circular até às 02h00.

15:20 | 05/12 "Assumindo que vamos todos manter com o mesmo rigor a disciplina que temos tido ao longo destas semanas, para o Natal e Ano Novo teremos alguma exceções", revela António Costa, sublinhando que as exceções serão sujeitas a nova avaliação a 18 de dezembro, após os próximos 15 dias de estado de emergência.



É permitido circular nos dias 23,24 e 25 e 26 de dezembro. Nos dias 24 e 25 de dezembro será mantida a proibição de circulação até às 2h do dia seguinte, com exceçao de pessoas em transito.



Os restaurantes poderão funcionar aos almoços de 24 e 25.

15:16 | 05/12 Nos dois próximos fins de semana a circulação entre concelhos está proibida a partir das 13h00.



Primeiro-ministro justifica queda de novos casos com medidas tomadas pelo Governo. António Costa renova medidas para "chegarmos ao Natal com o menor número de infetados possível".

15:15 | 05/12 "Há uma clara correlação entre a evolução e termos decretado o estado de emergência", admite António Costa.



A evolução do número de novos casos tem correspondido a uma diminuição do risco de transmissão (o RT), que se encontra abaixo de 1.



















15:12 | 05/12 António Costa começa a conferência de apresentação das medidas a aplicar ao Natal e Ano Novo.



O primeiro-minisrto começa por dizer que a evolução da pandemia evindencia que as medidas adotadas tem produzido efeitos na reduçao de número de casos.



Tem sido verificada, desde meados de novembro, uma quebra de novos casos por dia e uma diminuição significativa de novos casos por semana.





O primeiro-ministro, António Costa, anuncia este sábado as medidas a aplicar no Natal e no Ano Novo, no âmbito da pandemia da Covid-19,