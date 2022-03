Uma coluna militar, com cerca de duas dezenas de viaturas blindadas Pandur, entre outras, que circulou na manhã desta sexta-feira nas autoestradas entre Braga e Maceda (Ovar), vai, de acordo com fonte oficial do Exército, participar num "exercício programado" desde o ano passado. Esse treino terá lugar no aeródromo de manobra 1 da Força Aérea.