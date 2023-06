Comandante Joaquim Teixeira agraciado com Medalha de Agradecimento da Liga dos Bombeiros Portugueses

O comandante Joaquim Teixeira, dos bombeiros da Arrifana, em Santa Maria da Feira, foi agraciado com a Medalha de Agradecimento da Liga dos Bombeiros Portugueses, pelos seus relevantes serviços prestados aos Bombeiros.Esta medalha é um reconhecimento pelo trabalho e liderança exemplar demonstrados pelo comandante, ao longo de 20 anos.Na mesma cerimónia, realizada este domingo, os Chefes, José Serdoura, Benjamim Gonçalves, Rui Loureiro, os Subchefes, José Santos, Artur Gonçalves, e os Bombeiros de 1ª, Joaquim Amorim e Domingos Moreira, foram agraciados com a alta distinção honorífica da Liga dos Bombeiros Portugueses, o Crachá de Ouro.Esta condecoração é o reconhecimento do notável trabalho e empenho destes homens, que dedicam há mais de 35 anos das suas vidas ao serviço dos Bombeiros. O Crachá de Ouro, representa uma homenagem especial e um símbolo de distinção na atividade dos Bombeiros Portugueses.