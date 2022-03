Comunidade Judaica do Porto deixa de certificar descendentes de judeus sefarditas

A Comunidade Judaica do Porto (CJP) decidiu terminar a sua atividade de certificação de descendentes de judeus sefarditas para processos de obtenção da nacionalidade portuguesa, na sequência das buscas e da detenção do rabino Daniel Litvak.Em nota, a CJP deixa críticas à investigação em torno do processo de naturalização de Roman Abramovich e garante ter recebido do milionário russo "o valor de 250 euros e nada mais". Para a CJP, a investigação da Polícia Judiciária e do Ministério Público assenta "em denúncias inverosímeis".