Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Concorrência dá luz verde ao controlo da SIRESP pela Altice

Altice Portugal anunciou ter exercido direito de preferência na compra das participações da Esegur e Datacomp na SIRESP.

10:41

A Autoridade da Concorrência (AdC) deu luz verde à tomada de controlo da SIRESP pela Altice Portugal, através da PT Móveis, revela um aviso publicado na página de internet daquela autoridade.



A não oposição da AdC ao controlo da empresa que gere a rede nacional de comunicações de emergência, e que registou falhas nos incêndios do ano passado, justifica-se por a operação de concentração do grupo Altice não ser "suscetível de criar entraves significativos" à concorrência efetiva nos mercados em causa na operação, segundo o aviso.



A decisão de não oposição da AdC, tomada na quinta-feira, quase um mês depois de a PT Móveis ter notificado a AdC sobre esta operação, dá luz verde ao controlo da PT Móveis mas sem poderes totais, uma vez que passa a ter o controlo exclusivo negativo sobre a SIRESP, precisando de maioria qualificada para a tomada de algumas decisões.



No início de agosto, a Altice Portugal anunciou ter exercido direito de preferência na compra das participações da Esegur e Datacomp na SIRESP - Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal.



No total, estas duas empresas detinham 21,55% do capital social da sociedade e, com este exercício do direito de preferência, a Altice Portugal aumentou a sua participação para 52,1% do capital da SIRESP.



A SIRESP é a empresa operadora da Rede Nacional de Emergência e Segurança resultante da parceria público-privada promovida pelo Ministério da Administração Interna que tem como missão a conceção, o fornecimento, a montagem, a construção, a gestão e a manutenção do SIRESP - Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal.