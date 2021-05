Confederação diz que agricultores "não são entidades fiscalizadoras" e critica declarações da ministra

Maria do Céu Albuquerque, ministra da Agricultura, por "sacudir a água do capote" no que diz respeito aos migrantes em trabalho agrícola em Odemira.Eduardo Oliveira e Sousa, presidente da CAP, repudia as declarações da ministra e sublinha que os agricultores não são entidade fiscalizadora."É imprescindível que seja instituído um mecanismo fiável de testagens que permita a circulação de proprietários e de trabalhadores para efeito de acesso às produções agrícolas, mediante apresentação de comprovativo de teste negativo para a covid-19", afirmou hoje o presidente da CAP, Eduardo Oliveira e Sousa, numa conferência de imprensa sobre a situação dos trabalhadores agrícolas sazonais do concelho de Odemira, no distrito de Beja.De acordo com a CAP, "cerca de 40% dos trabalhadores agrícolas não conseguem passar de um lado para o outro, para acudir às colheitas" o que, segundo o vice-presidente da confederação, Gonçalo Santos Andrade, levou a que, "numa semana, tenham sido desperdiçadas 1.600 toneladas de produtos [alimentares] altamente perecíveis".