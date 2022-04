Os casos de hepatite aguda em crianças continuam a aumentar na Europa (e nos Estados Unidos da América). Já se registaram quase 200 casos, a maioria dos quais (114) no Reino Unido. Uma criança morreu e 17 tiveram de ser submetidas a transplantes de fígado.



A origem da doença ainda está por definir, mas as autoridades britânicas divulgaram um estudo onde apontam algumas prováveis causas: os confinamentos devido à pandemia poderão ter diminuído a resistência aos vírus comuns, pode estar a circular um adenovírus modificado (tipo 41), e há casos de crianças que ficaram com o sistema imunitário mais fragilizado após terem contraído Covid-19.









Ver comentários