Primeiro prémio do Euromilhões dividido entre apostador espanhol e inglês

Apostadores vencedores recebem quase 89 milhões de euros cada um.

23.02.18

A combinação vencedora do concurso 016/2018 do Euromilhões, sorteada na noite de sexta-feira, é composta pelos números 10, 17, 18, 28, 47 e as estrelas 3 e 7 e dois apostadores levaram o primeiro prémio.



Em jogo estava um 'jackpot', no primeiro prémio, no valor de 174 milhões de euros.



O primeiro prémio saiu a dois apostadores, que receberão cada 88.862.248,00. O segundo prémio foi destinado a cinco apostadores, que irão receber 485.787,24 euros.



Em Portugal, houve dois portugueses sorteados entre os 16 no terceiro prémio, com um valor de 35.357,93 euros para cada vencedor.



Já no sorteio especial "Chuva de Milionários", realizado na noite de sexta-feira, foram contemplados em Portugal três apostadores, dois que registaram as suas apostas no site dos Jogos Santa Casa e um na rede de mediadores, no distrito de Lisboa.



Os códigos premiados em Portugal foram o P PMB 07380, P PPC 06497 e P PJB 00440 e respeitam a apostas registadas no sorteio n.º016/2018 do Euromilhões.



Foram ainda distribuídos sete prémios de um milhão em Espanha, cinco no Reino Unido, quatro na Bélgica e outros quatro em França, um prémio na Irlanda e um outro na Suíça.



A "Chuva de Milionários" é uma ação promocional extraordinária, comum a todos os países participantes no Euromilhões, que contempla garantidamente, em cada sorteio realizado, 25 apostadores com um milhão de euros.



