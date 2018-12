Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conhece as irmãs que não sabia existirem no "Separados pela Vida"

Isabel, Maria e Maria Helena encontraram-se na CMTV.

09:45

Isabel Lopes, de 52 anos, vivia com a angústia de nunca ter conhecido o pai, António. Procurou ajuda no programa ‘Separados Pela Vida’, da CMTV, e descobriu que António Lopes tinha morrido há mais de 30 anos.



"É triste, mas é a lei da vida. Já não tinha muitas esperanças", assumiu.



Mas a visita ao estúdio da CMTV reservava-lhe uma grande surpresa. Isabel conheceu as irmãs, Maria Helena Baixinho, de 63 anos, e Maria Lopes de 41 - esta sendo a única que tem alguma lembrança do pai.



"Recordo-me da fase final em que o meu pai estava muito doente", contou a mais nova de três irmãs.



Com a família reunida, resta a Isabel Lopes conhecer os três sobrinhos e descobrir como é a vida das irmãs. "Quero saber tudo porque sou muito cusca", brincou, sorridente, após o momento emotivo.