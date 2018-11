Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher procurou o pai durante 50 anos

Carla Fial abraçou a irmã no dia em que o pai faria anos.

Por Sofia Piçarra | 06:00

Durante 50 anos, sem qualquer memória do homem que a registou em Angola antes de voltar a Portugal com a família legítima, Carla Fial sempre quis saber mais sobre o pai biológico.



A filha Natércia ainda tentou investigar o avô paterno, mas sem sucesso, e acabou por pedir ajuda ao programa da CMTV ‘Separados pela Vida’, no qual Carla acabou por cumprir o sonho de abraçar a irmã Rosa, precisamente no dia em que, se fosse vivo, o progenitor de ambas cumpriria mais um aniversário.



"Não a largo mais, e estou ansiosa para conhecer os outros irmãos", contou, emocionada, Carla, depois de descobrir que tem mais três irmãos.