Filha reencontra o pai na CMTV após 23 anos

José Gonçalves deixou a filha quando ela tinha seis anos.

Por Tatiana Santana | 10:03

Há vários anos que Filipa Gonçalves procura o pai, que a abandonou quando esta tinha apenas seis anos.



A tenra idade não lhe permitiu guardar memórias do rosto do progenitor, mas a amargura que carrega há 23 anos fê-la pedir ajuda ao programa ‘Separados Pela Vida’, da CMTV. Agora, aos 29 anos, reencontrou o pai.



"Gostava de conhecer o meu pai. Por bom ou mau que seja, o meu pai faz-me falta nos bons e maus momentos. Eu não o vou culpar nem julgar, porque não sei o que é que se passou entre ele e a minha mãe", afirmou Filipa Gonçalves.



Já em estúdio, quando o apresentador Duarte Siopa lhe revelou que encontraram o pai, a emoção tomou conta de Filipa, que não conteve as lágrimas. "Vim à procura do meu pai porque gostava que ele conhecesse a neta", acrescentou Filipa.



O programa da CMTV, emitido ontem ficou marcado um por longo e caloroso abraço entre pai e filha.



"Tive que abandonar a minha filha, porque não dava. Errei ao abandoná-la, mas cheguei a um ponto em que já estava com a cabeça cansada", revelou José Armando Gonçalves.