Encontro de primos na CMTV ao fim de 20 anos

Maria Antónia procurou o sobrinho a pedido da tia, que vive em Moçambique

06:00

Maria Antónia Solinho, de 52 anos, foi a impulsionadora de um encontro emocionante no programa ‘Separados Pela Vida’. Procurava o primo há mais de duas décadas a pedido da tia, que não pode sair de Moçambique. Sem mais meios para o conseguir, pediu ajuda à equipa do programa e conseguiu.



"Estou feliz e agradeço à CMTV por tudo. Quando vi a primeira vez achei que era brincadeira, mas hoje sei que é verdade", referiu.



Mauro Pereira, de 30 anos, vive atualmente em França. Em pequeno veio com o pai para Portugal, com a autorização da mãe. Foi aí que a família perdeu o contacto e ficou dividida entre Portugal e Moçambique.



Com medo de magoar o pai e a madrasta, nunca procurou a família materna. Mas hoje mostra-se entusiasmado com a descoberta. "Já sei que estão bem. Portanto agora é conhecê-los", disse. E foi o que aconteceu em estúdio: a emoção marcou o encontro dos dois primos.



Apesar de ainda estar magoada com a separação da família, Maria Antónia agradece ao pai de Mauro e lamenta a sua morte. "Fiquei triste de saber que o pai dele faleceu. Contava dar-lhe um abraço."



Autor: Pedro Bichardo