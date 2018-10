Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Irmãs separadas durante 25 anos

Solange da Silva, de 35 anos, voltou a abraçar duas irmãs.

Por D.T. | 09:24

Solange da Silva, de 35 anos, foi abandonada pela mãe quando tinha apenas 15 meses. Há 25 anos que procurava quatro dos seis irmãos, com quem perdeu o contacto.



"Somos muitos e fomos todos abandonados, cada um no seu canto. A nossa mãe nunca disse onde tinha deixado os meus irmãos e estou à procura deles há muito tempo. Sinto falta do meu sangue", disse Solange.



Por não conseguir encontrar um irmão e três irmãs, decidiu recorrer ao programa ‘Separados pela Vida’, da CMTV, que ontem foi emitido. Em estúdio, Solange conseguiu as respostas que procurava e reencontrou duas irmãs, Susana da Silva e Dulce Fonseca .



"Sinto-me emocionada porque cheguei a pensar que só ia vê-las pela televisão. Nunca pensei encontrá-las. É muito importante reencontrá-las, porque tenho dois filhos e eles têm pouca família verdadeira. Isto vai ser uma mais-valia para a família dos meus filhos", afirmou Solange, depois de abraçar as irmãs.



"E agora temos muito que falar, vamos pôr a conversa em dia", acrescentou Susana da Silva, que aceitou o convite da CMTV e surpreendeu a irmã. "Vamos tentar recuperar o tempo que perdemos. Vamos conversar primeiro e depois fazer um almoço de família. Agora, somos uma família enorme", acrescentou.