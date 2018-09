Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Infância de Ana Filipa marcada pelo abandono

Maria Pedrógão negou agressões à filha e relatou vida de miséria no programa Separados Pela Vida da CMTV.

Por Nuno de Sousa Moreira | 09:35

Ana Filipa Ferreira, de 26 anos, tinha graves ferimentos e marcas no corpo quando foi abandonada pela mãe no hospital, com apenas quatro anos.



"A minha mãe mordia-me até aos ossos. Ela e o companheiro batiam-me por tudo e por nada. Antes de me abandonar no hospital, disse-me ao ouvido que o meu pai tinha morrido. Era mentira", revelou Ana no programa ‘Separados pela Vida’, da CMTV, emitido este sábado.



As últimas palavras da mãe deixaram-na em choque e perdeu a fala. Só anos depois, recorrendo a terapia, voltou a falar. Ana vivia na Amadora e nunca mais voltou a cruzar-se com a mãe, Maria Pedrógão. O passado marcado pela violência e miséria fez com que a jovem não quisesse voltar a vê-la.



Mais de duas décadas depois, sem nunca ter procurado a filha, entretanto institucionalizada, Maria recorreu ao programa da CMTV para a reencontrar. "Nunca tive forma de a procurar. Às vezes, não tinha sequer dinheiro para comer", referiu, em estúdio.



No reencontro, Ana Filipa não quis abraçar nem beijar a mãe. Não lhe perdoa o passado, o abandono e as agressões. Apesar de já ter sido detida por violência e maus-tratos, Maria Pedrógão negou sempre ter sido a autora dos ferimentos da filha.