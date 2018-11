Reencontra sobrinha ao fim de 40 anos na CMTV

Delfim reencontrou Isabel no programa ‘Separados pela Vida’.

Delfim Fernandes procurou pela sobrinha durante 40 anos. Após o funeral do irmão, em 1981, nunca mais viu Isabel. Mas há 25 anos voltou a ganhar esperança quando encontrou a mãe da menina.



Na altura, Delfim deu-lhe o contacto para que a sobrinha lhe ligasse, apesar de ter sabido que esta tinha emigrado para a Suíça. Mas a chamada nunca chegou.



"Recordo-me dela menina. Ia a casa do meu irmão e vi-a lá. Quero saber se tem família, se tem filhos", revelou Delfim, de 82 anos, no programa Separados pela Vida, emitido este sábado na CMTV. O reencontro com Isabel Garcia foi selado com um abraço e muita emoção.