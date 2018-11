Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Emoção ao conhecer sobrinho no 'Separados Pela Vida'

José não conhecia familiares devido a desavenças.

Por Daniela Polónia | 09:35

José Machado, de 77 anos, conheceu um dos dois sobrinhos, já adultos, no programa ‘Separados pela Vida’, da CMTV. A má relação com o irmão nunca tinha permitido o encontro entre os três.



"Agora, a vida vai focar-se na nossa amizade. Podem sempre ir almoçar lá a casa", disse José Machado. O sobrinho, que tem até o nome do tio, contou que já tinha tentado encontrar o familiar mas sem sucesso. "Depois da morte do nosso pai foi ainda mais difícil. Agora podemos estar juntos muitas vezes", afirmou.



O outro sobrinho de José, António, não esteve presente porque teve de tomar conta da mãe, que está doente.