Conselho de Escolas Médicas Portuguesas defende eficácia de máscaras caseiras contra o coronavírus

O Conselho de Escolas Médicas Portuguesas (CEMP) defendeu ontem o uso generalizado pela população de máscaras, para combater a pandemia da Covid-19. Face à atual escassez deste produto no mercado, sugere o uso de máscaras caseiras (de tecido) que "demonstram ter eficiência satisfatória em termos de capacidade de proteção do utilizador de 50% a 85%".A eficácia, que depende do material, é apenas ligeiramente menor que as máscaras cirúrgicas, no que à prevenção de emissão de partículas do utilizador para o ambiente diz respeito.No documento intitulado ‘Argumentação e Evidência Científica para o Uso Generalizado de Máscaras pela População Portuguesa’, o CEMP diz que artigos científicos internacionais publicados sobre a matéria "mostram concordância ao recomendar o uso generalizado de máscaras por parte da população como medida de controlo da transmissão de infeções respiratórias, reduzindo o risco de contágio, a taxa de ataque e potencialmente diminuindo o RO [número de médio de casos infetados por cada caso]".