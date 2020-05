Consultas de cirurgia já foram repostas no hospital de Santa Maria da Feira

Com o País praticamente parado durante dois meses, muitos foram os doentes que viram as consultas serem adiadas. No Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira, só em Cirurgia Geral foram aproximadamente 400.É tempo de regressar à normalidade e para isso o hospital decidiu começar a trabalhar aos sábados para recuperar o atraso nessa especialidade."Há duas semanas fizemos 200 primeiras consultas e esta semana mais duzentas", conta Carlos Carvalho, diretor clínico do hospital.Todas as consultas são presenciais e estão a ser realizadas por 16 cirurgiões. Quanto às restantes especialidades o hospital prevê repor todas as consultas nos próximos meses, sendo certo que este método pode ser implementado quando o atraso for acentuado.

