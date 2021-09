Consumo de álcool na rua deixa de ser proibido

O Governo aprovou esta quinta-feira o fim da limitação da venda e consumo de álcool e dos limites em matéria de horários que tinham sido impostos devido à pandemia de covid-19.

O fim dos limites em matéria de horários e da limitação à venda e consumo de álcool acontece a partir de 1 de outubro, segundo o comunicado divulgado após a reunião do Conselho de Ministros, no qual o Governo aprovou a terceira fase de desconfinamento no âmbito da pandemia de covid-19.

A venda de bebidas alcoólicas é atualmente proibida em áreas de serviço ou em postos de abastecimento de combustíveis, enquanto o consumo de álcool é proibido em espaços ao ar livre de acesso ao público e vias públicas, excetuando-se as esplanadas abertas dos estabelecimentos de restauração e similares devidamente licenciados para o efeito.

O consumo de bebidas alcoólicas na rua é proibido desde o início da pandemia, em março de 2020, e esta tem sido a contraordenação mais levantada pelas forças de segurança no âmbito das medidas restritivas.

O primeiro-ministro anunciou esta quinta-feira que a evolução positiva do país no controlo da covid-19 vai permitir que passe da atual situação de contingencia para alerta a partir de 01 de outubro.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17 938 pessoas de covid-19 e foram contabilizados 1.064.876 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.