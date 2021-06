Convívios e turistas em fins de semana alargados aumentam casos no Algarve

Os convívios familiares e os turistas que visitaram o Algarve nos fins de semana prolongados contribuíram para a subida de casos de covid-19 na região, afirmou a delegada de Saúde, admitindo que pode também haver influência da variante Delta.

Em declarações à Lusa, Ana Cristina Guerreiro reconheceu que há "bastantes casos" na população residente, no entanto, aponta a presença de um "grande número de turistas nacionais [nos fins de semana alargados] e estrangeiros" como um fator que tem contribuído para "estes números de casos diários tão elevados".

Até às 00:00 de terça-feira, a taxa de incidência acumulada de covid-19 a 14 dias no Algarve era de 186 casos por 100.000 habitantes, no seguimento de uma tendência "progressivamente crescente", referiu a delegada de Saúde regional do Algarve.