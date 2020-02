Corrupção na TAP vai para julgamento

Os sete arguidos envolvidos num esquema de corrupção, que lesou a TAP e a Sonair - uma empresa de aviação angolana, detida pela petrolífera Sonangol -, vão mesmo a julgamento. Ivo Rosa tinha decidido que as provas eram fracas, mas, mais uma vez, o Tribunal da Relação de Lisboa diz que o juiz, que tem o processo Marquês a seu cargo, não tem razão.



"Quer os factos de falsificação, quer os factos de corrupção, quer os factos de branqueamento não podem ser vistos como se não tivessem a ver uns com os outros ou como se cada um dos agentes tivesse agido isoladamente", pode ler-se no acórdão que o CM consultou.





Os desembargadores acrescentam que a apreciação da prova recolhida, para se decidir pela existência ou não de indícios suficientes para a pronúncia, deve ser feita tendo em conta todas as provas e sempre sem esquecer "que os crimes de corrupção e de branqueamento de capitais seguem um processo altamente complexo e sofisticado".

Estava em causa um contrato de manutenção que a Sonair assinou com a TAP em 2009. O contrato durou quatro anos, mas os serviços nunca foram prestados. Mesmo assim, os quadro da TAP receberam cerca de 25 milhões que terão sido divididos com altos quadros angolanos.