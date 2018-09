Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Costa de Cascais recebe este sábado ação de limpeza

Trabalhos começam na Boca do Inferno pelas 10h00 horas e prolongam-se por toda a manhã.

07:28

A costa de Cascais vai este sábado ser alvo de uma ação de limpeza promovida pela Sailors for the Sea Portugal, em parceria com a Cascais Ambiente e a Ocean Conservancy.



Este sábado realiza-se em vários países o International Coastal Cleanup, que, segundo a organização, é "o maior movimento de voluntários em todo o mundo, que durante um dia promovem a limpeza de costa evitando a poluição dos Oceanos".



Em Portugal a iniciativa é impulsionada pela Sailors for the Sea Portugal, sediada na Marina de Cascais, que espera "algumas dezenas voluntários para ajudar a limpar uma parte da orla costeira".



A ação de limpeza começa na Boca do Inferno pelas 10h00 horas e prolonga-se por toda a manhã.



Em setembro de 2017 foram mais de 800 mil voluntários, em mais de cem países, que participaram na limpeza de costa, tendo recolhido mais de 9,3 milhões de quilos de lixo.