Irregularidades nas vacinas do Hospital da Cruz Vermelha fazem cair coordenador da task force da vacinação

O coordenador da 'task force' para o Plano de Vacinação contra a Covid-19 em Portugal demitiu-se esta terça-feira, segundo avança um comunicado do Ministério da Saúde.De acordo com a nota, em causa estão "irregularidades detetadas pelo próprio no processo de seleção de profissionais de saúde no Hospital da Cruz Vermelha" Portuguesa, do qual é presidente da Comissão Executiva, para vacinação contra a Covid-19.O funcionamento da Task Force mantém-se assegurado pelos restantes membros do núcleo de coordenação."O Ministério da Saúde informa que o Coordenador da Task Force para a Elaboração do "Plano de Vacinação contra a COVID-19 em Portugal", Dr. Francisco Ventura Ramos, renunciou ontem [2 de fevereiro] ao cargo, por irregularidades detetadas pelo próprio no processo de seleção de profissionais de saúde no Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa, do qual é presidente do Conselho de Administração. O funcionamento da Task Force mantém-se assegurado pelos restantes membros do núcleo de coordenação, nomeados pelo Despacho n.º 11737/2020."