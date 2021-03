Portugal volta a dar vacina da AstraZeneca na segunda-feira

A vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca vai voltar a ser utilizada em Portugal a partir de segunda-feira, anunciou esta quinta-feira o coordenador da task-force, Gouveia e Melo.



O fármaco tinha sido suspenso no País há três dias.



O presidente do Infarmed referiu que as conclusões da Agência Europeia do Medicamento (EMA) "são claras", ou seja que "os benefícios da vacina superam qualquer risco" e que "não está associada aos coágulos sanguíneos".

Rui Ivo voltou a sublinhar que amanhã vão ser divulgados novos documentos com detalhes sobre as investigações à vacina.

O coordenador da task-focer afirmou que devido à suspensão da AstraZeneca foi adiada a vacinação de 120 mil pessoas.

"Vamos recuperar muito rapidamente, mais uma semana ou semana e meia", garantiu Gouvia e Melo relativamente ao atraso do plano de vacinação contra a Covid-19.



A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, referiu que o fármaco da AstraZeneca é "é seguro, eficaz e tem qualidade", aconselhando as pessoas a aceitarem a vacinação de qualquer das vacinas aprovadas.



A Direção-Geral da Saúde, o Infarmed e a task-force prestaram estas declarações numa conferência de imprensa.



A Agência Europeia de Medicamentos esclareceu que o fármaco deverá continuar a ser utilizado para "proteger todos os cidadãos contra a Covid-19".



