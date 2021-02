Já foram vacinadas 104 mil pessoas. Portugal recebeu quase 500 mil vacinas, afirma Marta Temido

A ministra da Saúde, Marta Temido, fez esta segunda-feira, um balanço sobre o Plano de Vacinação contra a Covid-19 em Portugal.No domingo Portugal recebeu 43200 doses da vacina da farmacêutica Astrazeneca.Portugal recebeu esta segunda-feira mais de 87 mil vacina da Pfizer e ainda no decorrer desta semana vai chegar 22800 doses da Moderna.Até esta segunda-feira foram administradas 292 mil primeiras doses e 104 mil segundas doses. Portugal recebeu quase 500 mil vacinas, afirma Marta Temido.Esta semana profissionais de saúde vão receber a vacina da moderna primeiras e segundas dose.

Há 2380 vacinas agendadas, tendo sido enviados 1677 SMS e 902 pessoas responderam positivamente. Marta Temido garante que em relação aos portugueses sem médico de família foram já emitidas 4140 declarações médicas.

Para todos os portugueses acima de 50 anos com outras doenças ou mais de 80 anos haverá "um simulador onde poderá confirmar se está na lista". Marta Temido explica que "no final desta semana, será disponibilizado no Portal do SNS um conjunto de novas funcionalidades que envolve um simulador que permite saber se determinada pessoa está, por exemplo na lista da fase nº 1".

A vacina da Astrazeneca "é segura e de qualidade para proteger as pessoas" mas há poucos dados da sua administração a pessoas até aos 65 anos, garante a ministra da Saúde."Atingimos o máximo de testagens num dia em janeiro com 77 mil de testes realizados em 24 horas", acrescenta.Marta Temido adverte, no entanto, que "enfrentamos um contexto de escassez de vacinas", e que por isso há desafios que o Governo está a tentar contornar. "Sempre soubemos que isto seria um caminho longo e a capacidade de produção das farmacêuticas são um fator" a ter em conta, explicou.A ministra da saúde afirma ainda que na próxima semana serão definidas que vacinas e que quantidades vão para cada grupo de vacinação sendo que no grupo dos pacientes com mais de 50 anos serão administradas vacinas diferentes, ou seja, entre os 50 e os 65 serão administradas as vacinas da AstraZeneca e nos pacientes com mais de 65 anos serão dadas as vacinas da Pfizer e Moderna.Marta Temido afirma que esta gestão se prende com precaução para que se vacine o maior número de pessoas não descurando da eficácia das mesmas, visto que ainda não há dados suficientes sobre a vacina da AstraZeneca em pessoas com mais de 65 anos.Quanto às reservas, o País tem feito a gestão de stocks que garanta que uma eventual quebra de doses não implique a falha na toma das segundas doses da vacina. Temido diz que há uma determinada quantidade de vacinas que é guardada para acautelar falhar, de modo a não atrasar o plano de vacinação.