Portugal vai receber mais de 312 mil doses da vacina Pfizer contra a Covid-19 até janeiro

Portugal vai receber um total de 312 975 doses da vacina Pfizer contra a Covid-19 durante os meses de dezembro e janeiro.Na primeira fase vão ser vacinados 118 mil residentes e profissionais de lares de idosos e 21 mil profissionais da saúde. As doses da vacina da Pfizer vão chegar a Portugal em 62 caixas, sendo que a encomenda prevê que haja também vacinas para as regiões autónomas.A vacina da Pfizer é tomada em duas doses, sendo que as tomas têm que ser separadas por 21 dias.Ao que oconseguiu apurar os profissionais da saúde começam a formação para vacinar já no sábado.A vacinação contra a Covid-19 em Portugal arranca entre 27 e 29 de dezembro.