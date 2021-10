Uma família - casal e menina menor -, de origem marroquina, mas com nacionalidade canadiana, está retida em Portugal há mais de uma semana devido ao diagnóstico positivo à Covid-19, por parte da criança.A família chegou a Lisboa a 13 de outubro, num voo com origem em Marrocos, e destino ao Canadá. Como o protocolo de prevenção da Covid-19 para as viagens aéreas obriga, o casal e a filha fizeram o teste à Covid-19.