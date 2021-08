O ciclismo vai passar a ser aposta no desporto escolar e a modalidade vai ser alargada ao 2.º ciclo, segundo avança a imprensa nacional desta sexta-feira.O projeto piloto foi aplicado no último ano em 31 agrupamentos, mas o Governo pretende agora alargar o plano para todas as escolas do 2.º ciclo.O Governo prevê um investimento de três milhões de euros na aquisição de bicicletas de vários tamanhos.