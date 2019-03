Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Curso à distância ensina a fazer melhor sexo oral

Sete dias de sexo sem parar é uma das terapêuticas.

Por Miguel Balança | 09:07

A terapeuta sexual Aline Castelo Branco promove uma formação online "voltada para o público masculino, de forma a que entenda como funciona esta máquina chamada mulher".



Aprenda a lidar com as emoções da mulher em altura de TPM (Tensão Pré-Menstrual), reconheça os pontos erógenos desta, a investir nos preliminares e "a fazer um sexo oral decente", exemplifica a especialista.



Afinal, segundo a sexóloga ouvida pelo Correio da Manhã, é este o segredo que "vai levar a mulher a ter mais prazer".



A formação à distância acaba com constrangimentos de um primeiro contacto com o terapeuta sexual e permite que - até à revelia do parceiro ou parceira - aprenda "tudo sobre o universo feminino".



Aline Castelo Branco defende a "terapia do PPF: Passado, Presente e Futuro". A técnica "resgata" o passado e coloca questões para resolver tensões em casal.



"Como era o início do relacionamento? Que tipo de ‘tesão’ tinha? Como era o beijo? Como era o sexo naquela época?", exemplifica a sexóloga.



A terapêutica poderá passar por sete dias de intimidade, em que propõe ao casal uma sessão de sexo diário, durante uma semana, sem interrupções.



No final do desafio "vai sentir-se cansado e diferente, para melhor, com o seu parceiro", diz.



País com sol é afrodisíaco natural

"Se eu vivo num país que me proporciona tranquilidade, paz, felicidade, com um bom clima e energia, é lógico que isso vai proporcionar mais vontade de procurar uma pessoa, relacionar-se e ter sexo," afirma Aline Castelo Branco, sexóloga do Brasil, a viver há 2 anos em Portugal.