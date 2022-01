D. José Ornelas em Leiria-Fátima

D.José Ornelas deve suceder, em finais de março, ao cardeal António Marto à frente da Diocese de Leiria-Fátima. A nomeação já terá sido assinada pelo Papa Francisco e deve ser tornada pública nos próximos dias. Apesar de só fazer 75 anos (idade canónica da reforma) em maio, há mais de um ano que D. António Marto pediu ao Papa para ser afastado da liderança da diocese por razões de saúde. As funções de cardeal também aceleraram a vontade de deixar a diocese.O escolhido foi o atual presidente da Conferência Episcopal, que há sete anos era bispo de Setúbal, onde a notícia não foi bem recebida. "A nunciatura anda a mudar bispos de umas dioceses para outras como se fossem peças de xadrez, sem dar tempo aos prelados de implementarem as suas ideias pastorais", disse aoum padre setubalense. Nesta altura, encontram-se três dioceses sem bispo: Bragança, Angra do Heroísmo e Setúbal.